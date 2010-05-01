به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی رادمهر در جمع مدیران و کارشناسان بخش های مختلف کشاورزی استان افزود: حداکثر تا پنج سال آتی تمام اطلاعات بهره برداران جمع آوری و بر اساس آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی همچنین افزود: در تهیه شناسنامه بهره برداران و واحدهای بهره برداری کشاورزی با هدف یک دست کردن آمار وگردآوری اطلاعات و آمار قابل استناد در بخش کشاورزی انجام می شود.

ردامهر با اشاره به وسعت وپراکندگی حوزه عمل وماموریت بسیار وسیع وزارت جهادکشاورزی گفت : هدف از اجرای این طرح حمایت از تولیدکنندگان، روستائیان و بهره برداران بخش کشاورزی است که دراقصی نقاط کشور پراکنده هستند و بایستی از آنها آمار واطلاعات دقیق داشته باشیم تا مبنای عمل وتصمیم گیری مدیران درسطوح مختلف کشور درسطح وزارت متبوع باشد.

مدیرکل دفترآمار وفن آوری اطلاعات وزارت جهادکشاورزی گفت : بهترین شیوه برای اجرای این طرح ملی این است که ما از فن آوری های نوین بهره برداری کنیم تا اطلاعات وآماری که گردآوری می کنیم در واقع به واقعیت نزدیک ترباشد و در این روش ابتدا اطلاعات کشاورزان را بصورت خود اظهاری جمع آوری و سپس با داشته های خود تطبیق داده می شود و در آن موقع است که وقتی شناسنامه بهره برداران را نهایی کردیم می توانیم با اطمینان از اطلاعات آماری که گردآوری کردیم دفاع کرده وبراساس آن تصمیم گیری نمائیم.

وی گفت : شناسنامه دار نمودن بهره برداران، روش بسیار مناسبی برای ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان این بخش بوده و می تواند در کاهش مسایل اداری و سرعت بخشی در توسعه زیر بخش یکی از مهم ترین دست آوردها در سال همت مضاعف ، کار مضاعف باشد و مقدمات اساسی اجرای این طرح در تمامی استانهای کشور ، ایجاد گردیده است .

رادمهر با اشاره به این موضوع که شناسنامه دار کردن بهره برداران بخش کشاورزی ، انقلاب جدیدی در راستای برنامه ریزی به جهت دستیابی به کشاورزی اقتصادی است افزود : کار ترویجی و آگاهی بخشی بیشتر به بهره برداران در روند اهداف دولت خدمتگزار و وزارت متبوع جهت توسعه زیر بنایی بخش مهم و استراتژیک کشاورزی ، می تواند روند انجام و مدیریت به هنگام را بهبود بخشیده و روند آن را تسریع کند.

وی هم چنین از تهیه نقشه هوایی مزارع و باغات کشور با همکاری سازمان نقشه برداری کشور با انجام بیش از 300 ساعت پرواز تخصصی نقشه برداری خبر داده و گفت : برای کاهش خطای اطلاعات استخراجی و ایجاد امکان برای مدیریت بهتر اطلاعات ، تمامی تمهیدات لازم با مشورت کارشناسان متخصص صورت پذیرفته و برای اولین بار در تاریخ کشور ، اطلاعات دقیق و تخصصی در مورد زیر بخشهای کشاورزی ، مدیران آینده را نیز از فواید آن بهره مند نموده و درصد خطاهای مدیریتی در امر نظارتی – اجرایی را به حداقل ممکن آن کاهش خواهد داد .

به گفته رادمهر براساس آخرین اطلاعات موجود دروزارت جهادکشاورزی هم اکنون حدود 5.4 میلیون بهره بردارکشاورزی در این بخش درکل کشور فعالیت می کنند .