به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سوزان برک" نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ان. پی. تی. بر این باور است که مسئله این پیمان و تلاشها برای تقویت آن پروسه ای زمانبر است.

وی گفت: در نشست نیویورک امیدی به کار جدی و واقعی برای تقویت پیمان منع اشاعه هسته ای وجود ندارد و این مسئله در ماهها و یا سالهای آتی قابل انجام است.

این اظهارات در حالی است که برخی از تحلیلگران نشست نیویورک برای بازنگری ان. پی. تی را میدانی برای محک صداقت دولت اوباما در طرح شعارهای خلع سلاح جهانی است.

"مارک فیتز پاتریک" از کاشناسان خلع سلاح هسته ای در مؤسسه (IISS) بر این باور است که این بار دولت آمریکا به دلیل اعتقادش به خلع سلاح نسبت به سال 2005 از توفیق بیشتری در نشست برخوردار خواهد شد اما در عین حال برخی دیدگاههای کارشناسی نیز اعتقاد دارند که با عنایت به دور خیز ایران و مصر برای درخواست عضویت اسرائیل در ان. پی. تی می تواند دولت اوباما را در منگنه سیاست متناقض کاخ سفید گرفتار کند.