به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان آسیا از صبح امروز در بانکوک تایلند آغاز شد. در بخش پسران و در وزن 55- کیلوگرم احسان بهرامیان با شکست جودوکارانی از هند و تایلند به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. وی برای راهیابی به فینال جودوکاری از ازبکستان را پیش رو دارد. قاسم نوری زاده نماینده کشورمان در وزن 60- کیلوگرم نیز حریفانی از چین تایپه و ترکمنستان را از پیش رو برداشت و برای رسیدن به دیدار نهایی این وزن باید جودوکاری از قزاقستان را از شکست دهد.

همچنین در وزن 66- کیلوگرم سعید مولایی جودوکاری از یمن را شکست داد و در مبارزه دوم نتیجه را به حریف قزاقستانی خود واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت. وی در این مرحله جودوکاری از هند را پیش رو دارد.

امیر خادمیان دیگر نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات جودو قهرمانی جوانان آسیاست. این جودوکار جوان پس از استراحت در دور نخست رقابت در وزن 73- کیلوگرم موفق شد نماینده ازبکستان را شکست دهد و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این وزن را بدست آورد. او برای صعود به دیدار فینال باید جودوکاری از قزاقستان را مغلوب کند.

به دنبال پیروزی‌هایی که نصیب پسران جودوکار کشورمان شد، دختران نوجوانان ایرانی با تحمل دو شکست شانس حضور در دیدار نهایی اوزان 63- و 70- کیلوگرم را از دست دادند.

براساس این گزارش در وزن 63- کیلوگرم سحر آقایی پس از استراحت در دور نخست به جودوکار ترکمنستانی باخت و به گروه بازنده‌ها رفت، در وزن 70- کیلوگرم نیز صبا کرم علی به دنبال استراحت در دور اول در اولین مبارزه خود مغلوب حریفی از ازبکستان شد و همراه آقایی به گروه بازنده‌ها رفت.

این مسابقات هم اکنون در حال پیگیری است.