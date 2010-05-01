به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، کاردینال سورینو پولپتو ، اسقف اعظم تورین با تکذیب گزارشهایی که درباره طولانی شدن نمایش کفن تورین منتشر شده بود یادآور که زائران کاتولیک تنها تا 23 ماه می می توانند از کفن تورین دیدن کنند.

براساس اعتقاد مسیحیان به ویژه کاتولیکها، کفن تورین پارچه ای است که مسیح پس از مصلوب شدن با آن دفن شده است. روی این پارچه تصویر مردی دیده می شود که مصلوب شده است. این درحالی است که تحقیقات نشان می دهد قدمت این پارچه به قرون وسطی باز می گردد.

کفن تورین در یک نمازخانه کوچک در کلیسای جامع سنت جان تعمید دهنده در تورین نگاه داری می شود.

به رغم این که براثر فوران آتشفشان ایسلند بسیاری از پروازهای اروپا لغو شوده و بسیاری از زائران تاریخ تعیین شده خود را برای دیدن این کفن از دست دادند اما مقامات کلیسا اعلام کردند که تاریخ نمایش این کفن تمدید نمی شود.

پولپتو در جمع خبرنگاران درحالی که برنامه های سفر پاپ را بیان می کرد گفت که لغو شدن پروازها دلیلی برای تمدید این تاریخ نیست.

مناقشات برسر اعتبار این پارچه که آن را به مسیح نسبت می دهند همچنان ادامه دارد، درحالی که مسیحیان اعتقا دارند بدن مسیحی در این پارچه پیچیده شده و صورتش روی آن نقش بسته واتیکان تاکنون صحت آن را تأیید نکرده است.

این پارچه 3/4 متر طول و یک متر عرض دارد و آخرین بار در سال 2000 در جشن هزاره جدید کلیسای کاتولیک به نمایش گذاشته شد.