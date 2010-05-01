علیرضا صمدی مدیر روابط عمومی انتشارات سوره مهر در واکنش به خبری مبنی بر توقف تدوین یادنامه زنده یاد رضا سیدحسینی در این انتشارات به خبرنگار مهر گفت: خبری که در ارتباط با توقف تدوین یادنامه رضا سیدحسینی منتشر شده است صحت ندارد و متاسفانه نام و نشانی از مسئولی که خبر از وی نقل شده در خبر نیامده است.

وی ادامه داد: این یادنامه در حال حاضر روند تدوین را پشت سر می گذارد و در صورت تکمیل شدن آن وارد مرحله چاپ خواهد شد.

مدیر روابط عمومی سروش با اشاره به اینکه سیاست مدیرعامل جدید سروش (مهدی فضائلی) ارتباط و توجه بیشتر به فرهیختگان کشور است بیان کرد: انتشارات سروش همچون گذشته تلاش دارد به چهره های شاخص و فرهیخته کشورمان توجه ویژه داشته باشد و این سیاست با قدرت بیشتر در مدیریت جدید پی گرفته می شود.

صمدی در پایان تاکید کرد: تدوین یادنامه زنده یاد سیدحسینی متوقف نشده است بلکه دو سوم کار پیش رفته و بخش کوچکی که باقیمانده است در دست تدوین و نگارش است.