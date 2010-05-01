۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

طرح "کتاب من" در کتابخانه های ایلام اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر امور کتابخانه های عمومی استان ایلام گفت: طرح کتاب من در کتابخانه های ایلام اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مرتضی محمد زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کتابخانه های استان ایلام 20 هزار و 170 نفر عضو دارند که در بین این اعضا کودکان و خردسالان هم به چشم می خورد.

به گفته مدیر امور کتابخانه های استان سی و یک کتابخانه ثابت ، سیار و مشارکتی در استان وجود دارد که از این تعداد 29 باب ثابت ، یک باب سیار و یک باب مشارکتی است.

مدیر امور کتابخانه های استان با اشاره به 316 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان گفت: سرانه کتاب به ازا هر نفر باسواد 80 جلد است.

محمدزاده برگزاری مسابقات کتابخوانی، کلاسهای آموزشی و فرهنگی برای اعضا و طرح کتاب و شبکه ای کردن کتابخانه ها را از عمده برنامه های در نظر گرفته شده برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی اعلام کرد.

وی یادآور شد: در طرح کتاب من که در شش ماهه اول امسال اجرا می شود اعضاء به صورت روزانه سفارش اینترنتی می دهند.

