موشک اسکاد را نمی توان با کیف دستی حمل کرد/ درباره ایران یکجانبه عمل نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "شیخ محمد صباح السالم الصباح" با تاکتیکی دانستن تلاش اخیر رژیم صهیونیستی برای منحرف کردن افکار عمومی جهان از مسئله اقدامات این رژیم در بیت المقدس اظهار داشت: تل آویو مسئله تجهیز حزب الله از سوی دمشق را با این هدف دنبال می کند.

وی با اشاره به افزایش تنش در خاورمیانه در پی تهدیدات مکرر رژیم صهیونیستی علیه سوریه و لبنان، اظهار داشت: موشک های اسکاد را نمی توان داخل یک کیف دستی قرار داد و آنرا از مرز عبور داد.

وزیرخارجه کویت با اشاره به سرقت اراضی و از بین بردن تاریخ و فرهنگ بیت المقدس توسط رژیم صهیونیستی ادامه داد: ادعاهای تل آویو در مسئله موشکهای اسکاد هدفی جز انحراف افکار عمومی ندارد.

شیخ محمد صباح که از دو روز پیش به واشنگتن سفر کرده است، در ادامه با اشاره به مسئله هسته ای ایران، اظهار داشت: نباید در این مسئله با یکجانبه گرایی عمل کرد.

وی با اشاره به چالشهای اقتصادی پیش روی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، اظهار داشت: مهمترین چالش، وابستگی به یک منبع درآمد (نفت) است و تداوم آن امکان ناپذیر است.

وزیرخارجه قطر در ادامه با اشاره به طرح های کویت در زمینه تولید انرژی هسته ای، اظهار داشت: کویت تمام توافقنامه های بین المللی در این مسئله را به امضا رسانده است.