پوریا آذربایجانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با برنامه ریزی های انجام شده این فیلم تا 20 اردیبهشت ماه کلید می خورد. لوکیشن های این فیلم در تهران و آلاشت است. البته هم اکنون کار ساخت دکورهای این فیلم در آلاشت در حال انجام است.

وی افزود: تا کنون حضور هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری، مدیر هنری ژیلا مهرجویی و امیر حسین قطبی طراح صحنه و لباس قطعی شده است. البته با بازیگران نیز به توافقات اولیه رسیده ایم و به زودی قرار داد می بندیم.

"دلتنگ که می‌شویم" روایتی خطی و کلاسیک اما ساختاری متفاوت دارد. فیلم به تهیه‌کنندگی سیداحد میکائیل‌زاده تولید می‌شود و داستان پدر و دختری است که در مقطعی از زندگی با یکدیگر دچار مشکل می‌شوند.

این دومین فیلم بلند سینمایی آذربایجانی بعد از "روایت های ناتمام" است که امکان اکران پیدا نکرده است. هم اکنون نمایشنامه‌ای از وی با عنوان "شهر بدون آسمان" به کارگردانی کیومرث مرادی در سالن چهارسو به روی صحنه رفته است.