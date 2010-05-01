به گزارش خبرنگار مهر، انجام مطالعات اکتشافی جدید در شرکت ملی نفت نشان می دهد که حجم ذخایر گاز طبیعی ایران در میدان مشترک پارس جنوبی افزایش یافته است.

تاکنون گزارش رسمی درباره این افزایش ذخایر گازی و میزان دقیق ذخایر جدید این میدان مشترک گازی اعلام نشده است.

در همین حال خواجه علی مدیرعامل شرکت سپانیر پیشتر از توافق جدید قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت نفت و گاز پارس برای حفر یک حلقه چاه اکتشافی در حاشیه میدان مشترک گازی پارس جنوبی خبر داده و گفته بود: در صورتیکه این جوابگوی نیازها باشد و میزان قابل توجهی گاز برای توسعه معادل یک فاز پارس جنوبی شناسایی شود، قرار است توسعه این فاز جدید به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شود.

به گزارش مهر، میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی کشور به شمار می‌رود.

مساحت این میدان گازی حدود 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و 700 کیلومتر مربع وسعت دارد.

بر اساس برآوردهای انجام گرفته ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان 14 تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی بوده که حدود 8 درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به 50 درصد از ذخایر گاز کشور را تشکیل می دهد.

تاکنون 10 فاز پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار گرفته و عملیات اجرایی فاز 11 ( معادل 2 فاز)، فاز 12 (معادل 3 فاز)، فازهای 15، 16، 17 ، 18، 20 و 21 پارس جنوبی در حال انجام است که پیش بینی می شود تولید گاز از 5 فاز از سال آینده آغاز شود.

همچنین برای توسعه این میدان مشترک گازی 28 فاز استاندارد تعریف شده که با بهره برداری از این فازها ظرفیت تولید گاز ایران در حوزه پارس جنوبی باید به 820 میلیون متر مکعب افزایش یابد.