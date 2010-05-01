تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاهها / بررسی عملکردتامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته وزرای امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهادکشاورزی با حضور در صحن علنی مجلس، پاسخگوی سوالات نمایندگان خواهند بود.

همچنین در این هفته نمایندگان مجلس طرح حمایت از بازسازی بافتهای فرسوده، لایحه پیش فروش ساختمان ها را مورد بررسی قرار می دهند. در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه خواهند پرداخت.

از دیگر برنامه های این هفته مجلس می توان به طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری ها مصوب 1344، لایحه استفساریه تبصره 2 درخصوص قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشو و انتخاب شهرداران و طرح اصلاح مواد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران اشاره کرد.

در جلسه علنی این هفته، طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب 1372، لایحه مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر و طرح الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی مصوب 1387 و لایحه تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد.

نمایندگان مجلس سپس گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص چگونگی اجرای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به بحث می گذارند.

این هفته تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل 85 قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای اصل 44، لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی، لایحه حمایت از شرکت های دانش بینان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس این هفته همچنین لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مصاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت ایران و یمن را به رای قرار خواهند داد.

سپس لایحه الحاق ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی و همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان نیز بررسی می شود.

در این هفته مجلس طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداران مصوب 1361 و لایحه الحاقی ایران به کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها را به رای خواهد گذاشت.

نمایندگان لایحه موافقتنامه بین ایران و مونته نگرو و ایران، صربستان درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و ... را مورد بررسی قرار می دهند.

در ادامه لایحه انصراف دولت ایران از عضویت در قرارداد بین المللی مربوط به خط شاهین کشتی ها مصوب 1930 میلادی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های سیستم های مضر ضد خزه بر روی کشتی ها مصوب سال 2001 میلادی بررسی می شود.