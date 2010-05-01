ذکایی مدیرعامل انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی که پیشتر رئیس هیئت مدیره این انجمن بود، در انتخاباتی که اخیراً در انجمن برگزار شد، به عنوان مدیرعامل آن انتخاب و معرفی معرفی شد.

انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ با کسب مجوز از وزارت کشور فعالیت می‌کند و دارای مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای رسمی است که از بین آنان هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس قانونی انتخاب می‌شوند و به مدت دو سال عهده‌دار مسئولیت خواهند بود.

معرفی جایگاه و ظرفیت‌های بالقوه صنعت چاپ، توجه به امر آموزش در سطوح پایه، فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی، توجه به موضوع پژوهش‌های کاربردی در حوزه صنعت چاپ و ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی و اصلاح نظام و چرخه اطلاع‌رسانی در صنعت چاپ اهدافی هستند که این انجمن به دنبال تحقق آنهاست.

مسعود فرشی فرید و میثم حشمت‌خواه از دیگر اعضاء هیئت مدیره انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ هستند.

جلال ذکایی که خردادماه سال 85 و با حکم صفارهرندی وزیر وقت ارشاد به عنوان مدیرکل دفتر امور چاپ این وزارتخانه منصوب شده بود، سال گذشته استعفایش را تقدیم محسن پرویز کرد که به گفته معاون فرهنگی ارشاد این اتفاق برای پنجمین بار بود که رخ می‌داد و این بار با کناره‌گیری وی موافقت شد.