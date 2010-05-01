تولید اولین واکسن سرطان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این واکسن با نام Provenge با هدف درمان سرطان پروستات ساخته شده است و در دوره های آزمایش کلینیکی توانسته است در مقایسه با دارونماها طول عمر بیماران را تا چهار ماه افزایش دهد. این دارو شیوه ای برای درمان یا پیشگیری از بیماری به شمار نمی رود و شباهتی به واکسنهایی که برای درمان سرخک یا هپاتیت تولید شده اند ندارد اما واکسن درمانی به شمار می رود. به این معنی که می تواند توانایی سیستم ایمنی بدن بیمار را بهبود ببخشد.

تا کنون دهها نمونه واکسن برای انواع مختلف سرطان تولید شده اند اما واکسن Provenge اولین نمونه ای است که مورد تایید سازمان FDA قرار گرفته است. عدم تایید این دارو در حدود سه سال منجر به اعتراض شدید بیماران و سرمایه گذاران شده بود.

این واکسن برای هر بیمار به صورت سفارشی ساخته می شود. به این معنی که گلبولهای سفید خون بیمار جمع آوری شده و سلولهای خاص ایمنی از میان آنها استخراج می شوند. این سلولها در کنار پروتئینهایی که در تومورهای پروستات یافت می شوند قرار گرفته و با مواد بهبود دهنده ایمنی بدن ترکیب می شوند. سپس سلولهای نهایی در دوره ای یک ماهه سه بار به بیمار تزریق می شوند. هزینه این واکسن 93 هزار دلار اعلام شده است.

شیوه های رایج درمان سرطان از قبیل پرتو درمانی، شیمی درمانی و حتی جراحی برداشتن پروستات صدمات زیادی به بدن بیمار وارد می آورند و از این رو دارویی که بتواند سیستم ایمنی طبیعی بدن بیمار را تحریک کرده و بهبود ببخشد می تواند جایگزین ارزشمندی برای این شیوه ها به شمار رود. میزان اثرات جانبی این واکسن نیز بسیار محدود بوده و در حد تب، خستگی و درد بوده است.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، واکسن Provenge برای بیمارانی مورد استفاده قرار می گیرد که سرطان پروستات تمامی بدن آنها را فراگرفته باشد. در سال 2009 موسسه ملی سرطان در آمریکا از حدود 192هزار مورد جدید از ابتلا به سرطان پروستات خبر داد که در حدود 27 هزار نفر از آنها در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند.