به گزارش خبرگزاری مهر، "کشتی پهلوانی" و "هنرهای فردی" نام دو لیگی است که از امسال رقابت در آنها به صورت مجزا از لیگ "تیمی زورخانهای" برگزار خواهد شد.
علی عینی، دبیر سازمان لیگ فدراسیون پهلوانی و ورزشهای زورخانهای ضمن بیان این خبر اظهار داشت: لیگ حرفهای آرزوی دیرینه قهرمانان ورزشه زورخانهای بوده است. تیمهای شرکت کننده در لیگ با تبعیت از اساسنامه لیگ به سمت و سوی حرفهای گری پیش میروند.
وی تجربه موفق برگزاری سه دوره قبلی لیگ را ضامن اجرای بی نقص لیگ در سال جاری عنوان کرد و گفت: اساسنامه لیگ منشور فعالیت تیمها و باشگاههاست. تجربه برگزاری سه دوره لیگ طی سه سال اخیر نقایص و اشتباهات را به حداقل رسانده است.
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