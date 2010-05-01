به گزارش خبرگزاری مهر، "کشتی پهلوانی" و "هنرهای فردی" نام دو لیگی است که از امسال رقابت در آنها به صورت مجزا از لیگ "تیمی زورخانه‏ای" برگزار خواهد شد.

علی عینی، دبیر سازمان لیگ فدراسیون پهلوانی و ورزش‏های زورخانه‏ای ضمن بیان این خبر اظهار داشت: لیگ حرفه‏ای آرزوی دیرینه قهرمانان ورزشه زورخانه‎ای بوده است. تیم‏های شرکت کننده در لیگ با تبعیت از اساسنامه لیگ به سمت و سوی حرفه‎ای گری پیش می‎روند.

وی تجربه موفق برگزاری سه دوره قبلی لیگ را ضامن اجرای بی نقص لیگ در سال جاری عنوان کرد و گفت: اساسنامه لیگ منشور فعالیت تیم‎ها و باشگاه‎هاست. تجربه برگزاری سه دوره لیگ طی سه سال اخیر نقایص و اشتباهات را به حداقل رسانده است.