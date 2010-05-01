"پازل" قطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز ابوالصدق صداگذاری را در استودیو روشنا انجام می‌دهد، کارن همایونفر موسیقی را می‌سازد. فیلم تازه جیرانی با نام "قصه پریا" پروانه ساخت گرفته اما هنوز نام قطعی فیلم مشخص نیست. داستان این فیلم درباره زنی به نام حدیث مسرور است که لابلای خاطرات پسر عموی خود سیاوش مسرور با دختر جوانی مواجه می‌شود که زندگی هر دوی آن‌ها را تغییر می‌دهد.

مهناز افشار، باران کوثری، مصطفی زمانی، آهو خردمند، مهناز انصاریان، شراره دولت‌آبادی، رسول توکلی، حبیب ثامنیه، علی‌اصغر طبسی، حسین مسلمی، محمد اعلایی، علی آقایی، مجید افشار، مهرناز افلاکیان، امید علیمردانی، علی کاظمی، علیرضا پناهی، فاطمه رجبان، بتول مظفری، رضا عباسی، محمدجعفر اقدامی، لیلا عباسی، شیرین بهرامی، عذرا بیک‌زاده، ابوالقاسم کرامتی و بیژن امکانیان در نقش هادی مسرور و ستاره اسکندری در نقش ناهید مشرقی در این فیلم بازی می کنند.

دیگرعوامل "پازل" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مشاور کارگردان: رضا درمیشیان، مدیرتولید: پیمان جعفری، طراح صحنه و لباس : مارال جیرانی، مدیرجلوه های ویژه :عباس شوقی، صدابردار: ناصر انتظاری، طراح چهره‌پردازی: افروز بوجاریان ـ جلوه های ویژه بصری: کامران سحرخیز، امیر سحرخیز، دستیار اول فیلمبردار: منصور ظهوری، تهیه‌کننده: مرتضی شایسته، محصول: هدایت فیلم و ستاد مبارزه با مواد مخدر.

