به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحیدی در این مراسم در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با یادآوری عملیات بیت المقدس که در چنین روزی آغاز و در سوم خرداد منجر به آزادسازی خرمشهر قهرمان گردید و همچنین با تبریک روز کارگر و روز معلم و به همه کارگران و معلمان ایران اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری اظهار داشت: به حول و قوه الهی و به همت کارگران متعهد، متخصص و خستگی ناپذیر صنایع هواپیماسازی ایران، که از مجموعه های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شمار می رود، امروز شاهد تحویل نهایی ده فروند بالگرد طوفان و افتتاح خط تولید انبوه ملخ کامپوزیتی بالگرد 214 هستیم.

وزیر دفاع در تشریح ویژگیهای بالگرد طوفان اظهار داشت: این بالگرد یک بالگرد تهاجمی مجهز به سامانه های سلاح پیشرفته شامل موشک های ضد تانک، راکت انداز و توپ 20 میلیمتری است و از چابکی بسیار بالایی برخوردار است.

وزیر دفاع با بیان اینکه این بالگرد مجهز به آخرین فناوری های مطرح در بالگردهای تهاجمی می باشد، افزود: بومی سازی دانش و فن آوری ساخت و تولید بالگرد تک و تهاجمی، تولید انواع قطعات و مجموعه ها شامل انواع پانل های ساندویچی، شیشه های هوایی، فورج آلیاژهای فولادی و آلومینیومی ریخته گریهای دقیق تحت فشار و ماسه ای، جوشکاری، فرم دهی قطعات به روش های سرد و گرم، مخازن سوخت مقاوم به ضربه، سامانه ها گردانده، هیدرومکانیک، کنترل پرواز، سوخت رسانی، متعلقات موتور، سامانه های نمایشگر چند منظوره (MFD ) و نمایشگر تصویری میدان نبرد (HUD ) و مخابرات نوین، از دستاوردهای این پروژه مهم به شمار می رود.

سردار وحیدی در ادامه گفت: این اقدام که در راستای فرامین فرمانده معظم کل قوا صورت پذیرفت، گام بسیار بلندی در راه خودکفایی و افتخاری بزرگ و ملی برای صنایع مستقل و کارآمد هوایی وزارت دفاع می باشد و امیدواریم رضایت حضرت ولی عصر، خشنودی فرمانده معظم کل قوا و شادی ملت شریف ایران را فراهم نماید.

سردار وحیدی همچنین در خصوص افتتاح خط تولید انبوه ملخ کامپوزیتی بالگرد 214 نیز اظهار داشت: ملخ بالگرد یکی از نیازمندیهای اساسی و اصلی در صنعت هوایی کشور بشمار می رفت. در فناوری های جدید، مواد کامپوزیتی جایگزین مواد فلزی شده و عمر ملخ را به چند برابر افزایش داده است .



وی در ادامه افزود: دراین ارتباط متخصصین و کارگران پرافتخار و ماهر شرکت هسا با کار شبانه‌روزی و همت بلند خود موفق شدند این خط تولید پیچیده را راه‌اندازی کنند. در این راستا بیش از 5000 نمونه تست جهت انتخاب متریال مناسب ساخته شد و تستهای مکانیکی لازم از جمله تستهای استاتیکی، خستگی، شرایط محیطی بر روی آنها انجام گردید.



وزیر دفاع گفت: بر روی نمونه های تولیدی ملخ کامپوزیتی، بدلیل حساسیت قطعه، طی مدت یکسال و نیم تست در سطح شهرهای شاهین شهر و اهواز صورت گرفت و امروز شاهد افتتاح خط تولید ملخ کامپوزیتی می باشیم.



سردار وحیدی تاکید کرد با کسب این موفقیت و افتخار بزرگ بعنوان دومین کشور سازنده این نوع ملخ نام ایران عزیز را ثبت کردیم و قادریم طراحی و ساخت ملخ و سایر بالگردهای موجود در کشور را نیز انجام دهیم و در آینده نیز جزء اقلام صادراتی وزارت دفاع قرار خواهد گرفت.



وزیر دفاع این موفقیتهای بزرگ را محصول تعلیم و تعلم، کار و تلاش و همت بلند فرزندان رشید ملت ایران ذکر کرد و افزود: فرزندان غیور و شجاع ایران عزیز در صنایع هوایی وزارت دفاع و دیگر صنایع دفاعی این وزارتخانه با نبوغ، خلاقیت، همت و کار مضاعف حقیقتاً، دشمنان را که تلاش دارند با تحریم و تهدید، اراده و عزم ملی ما را درهم بشکنند، ناکام کرده و هر روز با خلق و تولید محصولی استراتژیک و کاربردی برگ زرینی از استقلال و خودکفایی را به کارنامه درخشان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌افزایند.



سردار وحیدی در پایان از تلاش کارگران متخصص و مدیران صنایع هوایی وزارت دفاع بویژه شرکت هسا قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد، در سالی که به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است، شاهد به ثمر نشستن دستاوردهای بزرگتری در صنایع هوایی وزارت دفاع باشیم.

