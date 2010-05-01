مناظره های انتخاباتی مشارکت انگلیسیها را 17 درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دولت انگلیس از افزایش بیش از 17 درصدی میزان مشارکت رای دهندگان برای شرکت در انتخابات عمومی انگلیس طی پنجشنبه آینده خبر داد.

به نوشته ایندیپندنت، مناظرات تلویزیونی رهبران حزب کارگر، لیبرال دموکرات و محافظه کار رای دهندگان بسیاری را برای شرکت در انتخابات آتی انگلیس تشویق کرده است.

بر اساس این گزارش در روز 6 مه (16 اردیبهشت) 135 هزار و 769 نفر رای خواهند داد، این درحالیست که در انتخابات گذشته در سال 2005، 116 هزار و 176 نفر شرکت کرده بودند که این رقم نشان از افزایش 17 درصدی در شمار رای دهندگان خواهد بود.

همچنین با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات عمومی انگلیس آخرین نظرسنجی ها حکایت از شانس بالای محافظه کاران و نارضایتی مردم از عملکرد ضعیف حزب کارگر و شکست این حزب در انتخابات آتی دارد.