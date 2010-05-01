به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، سجاد برشنده صبح شنبه در جریان بازدید جمعی از دبیران و معلمان استان از سدهای نه دی (زولا) و شهدای تازه شهر(دریک چای) شهرستان سلماس در آستانه بزرگداشت روز معلم افزود: استاندارد جهانی در این زمینه برابر 75 درصد است که باید برای رسیدن به این استاندارد باید برنامه ریزی های اساسی و اصولی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد:عدم توجه و بازنگری در روش های مختلف آبیاری و مصرف آب بخصوص در زمینه های کشاورزی به طور قطع باعث بروز مشکل در آینده نزدیک خواهد شد.

برشنده بیشترین هدر رفت آب را در نتیجه مصرف ناصحیح و عدم رعایت فرهنگ صرفه جویی در میان افراد جامعه دانست و بیان داشت: بهترین راه کار اصلاح این امر انتقال این فرهنگ به نسل های بعدی جامعه و بخصوص دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور توسط مربیان و معلمان است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان بکارگیری متخصصین و پژوهشگران بخشهای کشاورزی، آب، دانشگاهیان و بخش های خصوصی به همراه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در زمینه های گوناگون و به خصوص کشاورزی را از راهکارهای کنترل مصرف ناصحیح آب عنوان کرد.

برشنده همچنین با بیان اینکه معلمین و متولیان آموزشی، نقش کلیدی در توسعه فرهنگ صرفه جویی در بخش های آب برعهده دارند، اظهار داشت: افزون بر 16 میلیون دانش آموز در سراسر کشور وجود دارد که معلمین و اساتید مدارس به عنوان تربیت کننده و آموزش دهندگان این قشر می توانند در گسترش فرهنگ مصرف و صرفه جویی در میان این اقشار و به تبع آن خانواده ها و تمامی جامعه تاثیرگذار باشند.

وی با اشاره به فرا رسیدن سالگرد شهادت معلم بزرگوار شهید استاد مطهری و روز معلم ، این قشر را به عنوان ذخایر فرهنگی جامعه ذکر کرد و یادآور شد: آذربایجان غربی به عنوان استان دوم کشور در زمینه دارا بودن ذخایر آبی و حضور بخش اعظم تولید کنندگان و فعالین بخش های کشاورزی در این استان، نیازمند توجه بیش از پیش و گسترده در زمینه فرهنگ سازی و همکاری با قشر فرهنگی جامعه است.

وی ادامه داد: به همین منظور و با هدف آشناسازی و تماس نزدیکتر معلمین استان با برنامه های آبی این شرکت برنامه های بازدید از سدهای مخزنی استان و طرح های در دست اجرا در زمینه های مختلف بهره برداری و کنترل آب در دستور کار شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی قرار گرفته است.

در جریان این بازدید یکروزه، معلمان و دبیران دبیرستانهای دخترانه آذربایجان غربی از بدنه، کنالها و تونل های انتقال، سالن های هیدرومکانیکال، شبکه های انتقال و روند احداث سد های نه دی(زولا) و شهدای تازه شهر(دریک چای)، از نزدیک بازدید کرده و آشنا شدند.

سد نه دی (زولا) در فاصله 15کیلومتری شمالغرب شهرستان سلماس و شهدای تازه شهر(دیرک چای ) نیز در فاصله 14 کیلومتری شهرستان سلماس ساخته شده و در جریان سفر دور سوم سفر هیئت دولت و رئیس جمهوری به آذربایجان غربی بدست معاون اول رئیس جمهوری در فروردین ماه سال جاری به بهره برداری رسید.