به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان در مقایسه با تعداد تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده ای در محورهای برون شهری و روستایی استان در سال گذشته هشت درصد کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: از این تعداد 485 نفر در محورهای برون شهری بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند و 93 نفر نیز جان باختگان محورهای روستایی را شامل می شوند.

طالبی با اشاره به آثار مهم فعالیت های فرهنگی در کاهش تلفات جانی در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی، رعایت مقررات ترافیکی، افزایش نظارت و کنترل پلیس و ارائه آموزشهای ایمنی و ترافیکی توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان را از عوامل این کاهش عنوان کرد.

این مسئول یادآور شد: برای جلوگیری از وقوع خسارتهای جبران ناپذیر جانی در محورهای ارتباطی استان نیازمند عزم جدی مسئولان نهادهای ذیربط هستیم.