به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن میر محمد صادقی مجری این طرح افزود: استانهای کرمان، اصفهان، گلستان، فارس، خراسان شمالی و مازندران، استانهایی هستند که اجرای این طرح در این استانها با موفقیت به پایان رسید.

وی گفت: با توجه به اهمیت این طرح، در تلاش هستیم به سرعت سایر استانها را نیز به سیستم مکانیزه صدور مجوزها متصل نمائیم.

صادقی درادامه با تشریح ضرورت اجرای این طرح افزود: این اقدام در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری صنعتگران همچنین در ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن و بخشنامه مقام عالی وزارت مبنی بر لزوم ارائه شناسه صنعتی به واحدهای صنعتی و معدنی صورت گرفت.

وی تاکید کرد: به زودی شناسه صنعتی واحدهای صنعتی که ملاک ارائه هرگونه خدمات به واحدهای صنعتی است از طریق این سیستم با هماهنگی طرح بروز رسانی واحدهای صنعتی اختصاص داده خواهد شد.



