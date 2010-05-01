موضوع تعویق انتخابات شوراها احتمالا به مجمع تشخیص مصلحت می رود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز شنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا به لحاظ ایجاد تنگنا برای قشر آسیب پذیر از سوی قانون هدفمند کردن یارانه ها، می توان اقدام خاصی در جهت بازنگری آن انجام داد، گفت: مباحث کارشناسی این قانون انجام شده و مراحل قانونی آن نیز طی شده است و در شورای نگهبان نیز بررسی دقیقی بر روی هدفمند کردن یارانه ها انجام شد و البته یک مرتبه نیز به خاطر ایرادی به مجلس باز گردانده شد و پس از رفع ایراد شورای نگهبان عدم مغایرت آن را اعلام کرد.

وی تنها ایراد وارد در زمینه اجرای این قانون را تشکیل سازمان هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد و گفت: امیدواریم این ایرادها به زودی رفع و برای اعلام نظر نهایی شورای نگهبان به ما عودت داده شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با تمدید دوره فعلی شورای شهر و نظر شورای نگهبان در آن زمینه، گفت: هنوز این اقدام به مرحله تصویب نرسیده است و طبعا قانون گذار باید آن را به تصویب برساند تا شورای نگهبان در آن زمینه اعلام نظر کند.

وی افزود: اگر مصوبه مغایر با قانون اساسی باشد شورای نگهبان رای منفی به آن می دهد.

وی در عین حال تصریح کرد: در بحث قانون انتخابات شوراها در نوبت پیش نیز مغایرت هایی از نظر شورای نگهبان وجود داشت که مجلس برای تعیین تکلیف آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این نوبت نیز ممکن است مجلس از طریق مجمع تشخیص به رفع این مشکل مبادرت کند.

کدخدایی در ادامه تصریح کرد: ولی چنانچه قرار باشد انتخابات شورای شهر برگزار شود بایستی انتخابات میاندوره ای مجلس و خبرگان رهبری نیز همزمان با آن برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درباره دیدار برخی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس با موسوی و کروبی و همچنین فعالیت حزبی دو تشکل لغو مجوز شده در انتخابات آینده گفت: اظهارنظرهای سیاسی بسیاری در خارج از مجموعه شورای نگهبان انجام می شود که هیچ تاثیری در روند بررسی صلاحیت افراد ندارد.

وی افزود: صلاحیت افراد برابر با قانون انتخابات بررسی می شود و چنانچه اقدامی غیر قانونی از سوی کسی سر نزند در روند بررسی صلاحیت آن شخص تاثیری نخواهد داشت.

کدخدایی تاکید کرد: ملاک برای ما قانون بوده و شورای نگهبان در همه ادوار نکته دیگری را در بررسی صلاحیت افراد وارد نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال انتصاب وی به ریاست دانشگاه تهران وجود دارد، گفت: گویا شوخی های 13 همچنان ادامه دارد.