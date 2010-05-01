مجید کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در پایان فصل قرار داریم و برخی با در نظر گرفتن کوچکترین اتفاقات سعی در حاشیه سازی و محروم کردن تیمی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه هواداران شاهین همواره موجب دلگرمی و موفقیت تیم شده اند، اظهار داشت: حضور شاهین در این رده جدول تقریباً با دست خالی تنها به یمن حضور هواداران و تشویق مردم بوشهر بوده است.

مدیرعامل باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان اینکه بازیکنان شاهین در بالاترین وضعیت روحی قرار دارند، اظهار داشت: در طول 15 روزی که بازی های لیگ برتر تعطیل بود با برپایی اردوی در کیش و تمریناتی منسجم سعی در افزایش توان بازیکنان و هماهنگی بیشتر آنها داشته ایم.

وی اضافه کرد: شکست استقلال در بوشهر به منزله حضور شاهین در فصل بعدی مسابقات خواهد بود به همین منظور با تمامی توان در مقابل این تیم بازی خواهیم کرد.