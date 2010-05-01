به گزارش خبرگزاری مهر، از ابن‌سینا تا پیاژه راه زیادی پیموده شده است. اما بشر، که همواره به یکی از سطوح «خود‌میان‌بینی» گرفتار است هنوز نتوانسته است به دور از این کشاکشها در درازنای این گستره پر فراز و نشیب، در نگاه به طبیعت، مخصوصاً به «خود» که جزئی از طبیعت است، بر ناشناخته‌ها کاملاً فایق آید. با این همه، پهنة علم، که روان‌شناسی نیز یکی از میدانهای آن را تشکیل می‌دهد، افکار کلی فلسفی را زیر زره‌بین تحلیل بهتر درک کرده و خود را به آنچه «واقع» نامیده می‌شود نزدیک‌تر ساخته است.

روان‌شناسی برای غلبه بر میدان شناخت، ابتدا از هوشیاری سود جسته و سپس به رفتار روی آورده و تا رسیدن به نگاهی فراتر همچنان در اسارت «توصیف» باقی مانده و به نیاز «تبیین» کمتر پاسخ داده است. در فراخنای نزدیک به ده قرن، شاید بتوان مرزهای پیشرفت روان‌شناسی را، در موجه‌ترین چشم‌انداز، از مقایسة بین ترسیم جایگاه دانش توسط دو نابغه در دو عصر طلایی، یعنی ابن‌سینا و ژان پیاژه، استنتاج کرد.

در این اثر، پیاژه از راه گفتگوهای پی‌در‌پی، وضع روان‌شناسی معاصر را بررسی، نقد و ارزیابی می‌کند و روزنه‌های آیندة آن را بر پایة یافته‌های خویش می‌گشاید. قطع نظر از عناوین گفتگوها که تقطیع و آرایش نوشتاری مصاحبه‌گر است، از خلال آراء این بزرگ استاد روان شناسی، شما با دیدگاههای پیشرفته کنونی آشنا می‌شوید.

کتاب مزبور مشتمل بر چهارده مصاحبه است، که عبارت‌اند از: روان‌شناسی چیست؟،‌ خردمندی و خطای فلسفه، کودک به منزلة انگارة هوش در حال تحول، آزمایش دربارة کودکان: کشف مراحل، «ساختها، مکانمیزها، درون‌سازی و برون‌سازی»، شناخت و عواطف، علیّت: ما چگونه پدیده‌های واقعیت را تفسیر می‌کنیم؟، بزرگ‌استاد و گروه وی، «هشیار شدن، آگاهی»، بازیهای کودکان و دانشمندان: به منظور تدوین یک تاریخ تحول مقایسه‌ای هوش فردی و پیشرفت علمی، فِنوکپی: پدیدار – تصویر، «حافظه، دزدیده شدن ژان پیاژه»، «دربارة خلاقیت، سه روش آن»، «دانشجویان، دانشگاه، پژوهش بنیادی و پژوهش به کار بسته»، نوآوریهای ممکن. کتاب مزبور برای دانشجویان رشته‌ روان‌شناسی به عنوان کتاب مبنایی قابل استفاده است.

این کتاب در 196 صفحه و مبلغ 20500 ریال در اختیار دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.