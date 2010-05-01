واگذاری مدیریت محلات به شهروندان در 374 محله شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در همایش مسئولین اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در راستای تبیین برنامه های اجتماعی و فرهنگی سال 89 با رویکرد مدیریت محله به ظرفیت بسیار بالای معاونت های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: علی رغم اقدامات بسیار خوبی که در سطح مناطق و نواحی انجام می شود، 70 درصد ظرفیتهای موجود تبلور عینی پیدا نکرده است.

محمد هادی ایازی خطاب به معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق تصریح کرد: شهردار منطقه بداند یکی از اولویتهای جدی مسائل فرهنگی و اجتماعی است و معاونین نیز باید در نظر بگیرند که نهادینه کردن فرهنگ شهروندی از اساسی ترین برنامه های شهرداری تهران است.

وی با اشاره به راه اندازی مدیریت محله در 374 محله شهر تهران افزود: 100 درصد رویکرد این کار فرهنگی و اجتماعی است که ابتدا به صورت پایلوت دربرخی نواحی راه اندازی می شود و سپس تمامی معاونین اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران باید در مناطق 22 گانه اجرایی کنند و در نهایت تمامی مسئولیت این کار به خود مردم واگذار می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان این که رویکرد جدید باعث تحول اساسی در شهر تهران می شود اظهار داشت: امسال همه دست به دست هم دهیم و تلاش کنیم تا این طرح پیاده سازی شود و اقدامات مطلوب تری صورت بگیرد.

ایازی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال جدید به 6 رویکرد محوری در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران اشاره کرد و ادامه داد: تامین سلامت، توسعه ورزش همگانی، تولید فکر و اندیشه، توسعه کتابخوانی، سرمایه گذاری در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضاهای فرهنگی و تعریف ساز و کارهایی در این بخش و ایجاد کارآفرینی از اهم برنامه های سال 89 برای ما خواهد بود.

باید نقش دین و جایگاه آن را در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی پررنگ تر کنیم

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این همایش بر نقش دین در اولویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به عنوان ایدئولوژی فرهنگ و ملت تاکید کرد و گفت: باید نقش دین و جایگاه آن را در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی پررنگ تر کنیم تا کار اجتماعی بتواند ریشه در باورها، اعتقادات و بینش جهان بینی داشته و ابزاری برای رسیدن به این باورها باشد.

مرتضی طلایی با بیان این که برنامه ریزی در این حوزه باید با رویکرد یکپارچه و هماهنگ صورت بگیرد افزود: 3 درصد از مجموع بودجه شهرداری تهران برای فعالیتها و مطالعات آموزشی شهروندان پیش بینی شده است بنابراین با پیروی از یک مدل و برنامه ریزی خاص باید تمام انرژی ها صرف کار و فعالیت شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که اقدامات اجرایی باید در راستای برنامه های مصوب انجام شود تصریح کرد: انتظار داریم شهرداری تهران در طول سال با همه ادارات و مجموعه ها ارتباط داشته باشد و در بخش نظارت مقطعی عمل نکنند.

طلایی ایجاد سامانه مدیریت محله و تشکیل هیئت امنای محلات را بهترین ساختار ممکن برای واگذاری کار و مشارکت معنادار مردم دانست و عنوان کرد: جلب مشارکت خواص می تواند باعث برداشتن گامهای بلندتری شود چرا که این افراد به عنوان اتاق فکر و برگزیدگان جامعه تلقی می شوند.

کار مردم به خود آنها واگذار می شود

در ادامه این همایش مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران با ابراز خرسندی از این که مدیریت شهری در این دوره برای رسیدن به تحقق اهداف و آرمان ها سریعتر پیش می رود گفت: 10 سال تجربه شورا در مدیریت شهری و سه دوره تجربه شورای محله در جهت تحقق تاکیدات امام مبنی بر واگذاری کار مردم به خود مردم است.

مسجد جامعی با اشاره به رویکرد مدیریت محله با استفاده از ظرفیتها، نخبگان، تشکلهای مردم نهاد، شوراها، کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و آموزشی ابراز امیدواری کرد: برای مشارکت معنادار مردم شکل قاعده مندی تعریف شده که زمینه اجرایی بسیاری از دیدگاه ها و اقدامات را فراهم می کند.