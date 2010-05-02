سرمربی شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ما هیچ کاری به خسته بودن یا نبودن و شرایط روحی بازیکنان استقلال نخواهیم داشت و دراین بازی تنها به شکست این تیم و برنامه های خومان فکر خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: استقلال در هر پست از بازیکنان جایگیزین مناسبی برخوردار است که هر کدام می توانند در پیروزی تیمشان نقش داشته باشند.

محمود یاوری با اشاره به برگزاری اردوی امادگی تیمش در کیش گفت: خوشبختانه تمرینات خوب و منظمی در این اردوی پنج روزه داشته ایم و هم اکنون بازیکنان اکنون اماده بازی با استقلال و مصمم برای شکست این تیم هستند.

وی با ابراز امیدواری از کسب سه امتیاز در بازی فردا گفت: امیدواریم با حمایت هوادران بوشهری و همچنین همت و غیرتی که در بین بازیکنان تیمم سراغ دارم سربلند از این بازی خارج شویم.

سرمربی شاهین بوشهر با بیان این که کرمی و کیانی را بعلت مصدومیت و حبیب هوشیار را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار نخواهم داشت، گفت: البته وضعیت محمد احمدپوری بهتر شده است و این بازیکن در بازی با استقلال به میدان خواهد رفت.