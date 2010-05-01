محمد احمد پوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هیچ تیمی در بوشهر از حشایه امنیت مناسبی برخوردار نیست و ما با تمامی توان هم شکست بازی رفت را جبران خواهیم کرد و هم جایگاهمان در جدول رده بندی ارتقاء خواهیم داد.

وی اظهار داشت: بازیکنان استقلال به دلیل فشردگی بازی های که در جام قهرمانی باشگاههای آسیا داشته اند تا حدودی خسته اند و ما باید از فرصت به دست امده بالاترین بهره را ببریم.

مهاجم 9 گله شاهین بوشهر شکست استقلال را در مقابل الجزیره اتفاقی دانست و گفت: هرچند بازیکنان این تیم خسته به نظر برسند اما استقلال بازیکنانی دارد که هر کدام می تواند نتیجه را به تنهایی عوض کنند که ما نسبت به این امر غافل نخواهیم شد.

احمدپوری با بیان این که در این بازی هم همانند بازی رفت گل خواهد زد، گفت: بازی فردا برای هر دو تیم بسیار حائز اهمیت است ما برای فرار از سقوط تلاش می کنیم و انها نیز برای کسب امتیاز آسیا که این دو هدف باعث خواهد تا بازی هجومی از سوی دو تیم شاهد باشیم.

وی با تشکر از حمایت هوادارن شاهین گفت: هواداران شاهین با تشویق های خود انگیزه و نلاش ما را دوچندان می کنند که امیدواریم در این بازی همانند دیگر بازی ها مات راحمایت کنند.