عبدالعظیم بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با افتتاح این پروژه ها، منطقه آزاد انزلی مرحله نخست از اهداف کلان و راهبردی خود را طی کرده و وارد مرحله دوم یعنی مرحله جذب سرمایه گذاران داخی و خارجی شده است.

وی با بیان اینکه با اتمام پروژه های زیرساختی بخش مرکزی این منطقه مشتمل بر محدوده 140 هکتاری و اتمام مطالعات راهنما و طرح جامع منطقه آزاد انزلی با اولویت فعالیت در بخش های ترانزیت، گردشگری و صنعتی پذیرای سرمایه گذاران است، اظهارداشت: بر همین اساس سازمان منطقه آزاد انزلی با 20 اولویت و فرصت سرمایه گذاری در این منطقه در حوزه های مختلف ترانزیت، گردشگری، صنعتی به استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی می رود.

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی ساخت اسکله های بندرکاسپین، ساخت نمایشگاه بین المللی، ایجاد و راه اندازی بورس بین المللی آهن و چوب، ساخت هتل پنج ستاره و هتل دریایی، ساخت مجموعه های تفریحی، توریستی و تأسیس شرکتهای بین المللی حمل و نقل کالا و مسافر را جزو مهمترین اولویتهای معرفی شده از سوی سازمان متبوع خود جهت سرمایه گذاری اعلام کرد و گفت: تأسیس بانکها، بیمه های بین المللی، ساخت کارخانجات فرآوری چای ومرکبات، ساخت پایانه های صادراتی گل و گیاه و سایر محصولات کشاورزی، ساخت دهکده سلامت و مراکز بهداشتی، درمانی فوق تخصصی، ساخت مراکز آموزش عالی بین المللی را از دیگر اولویتهای سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلیست که مطالعات و طرح توجیهی آن توسط شرکت مشاور تهیه شده است.

وی ایجاد بندرکاسپین در این منطقه را با هدف تقویت نقش ایران در کریدور ترانزیتی شمال جنوب و دستیابی به اهداف ایران 1404 نقطه اوج پروژه های عمرانی این منطقه عنوان کرد و افزود: این سازمان از سال گذشته با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام به حضور و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خود در نمایشگاههای صنعت گردشگری در کشورهای ایتالیا و آلمان کرده و هم اکنون نیز در نمایشگاه گردشگری چین حضور فعالی دارد و با هماهنگی های بعمل آمده با دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد در سال جاری در نمایشگاه های اقتصادی بین المللی حضور فعالی خواهد داشت.

بازگیراین سازمان را پشتوانه و حامی رشد و توسعه فعالیتهای ترانزیتی، گردشگری، تجارت و صنعت در استان گیلان اعلام کرد و اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با تکیه بر مزایا و تسهیلات قانونی خود برای فعالیت سرمایه گذاران و زیرساختهای ایجاد شده و با توجه به مزایای فراوان ترانزیتی، گردشگری، صنعتی و گردشگری آمادگی کامل خود را برای همکاری بیشتر با نهادها و ارگانهای استان گیلان جهت توسعه هرچه بیشتر این استان و کشور اعلام می کند.