به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مقاله دکتر وحید نورانی با عنوان : “A Comparative Study on Calibration Methods of Nash’s Rainfall-Runoff Model; Case Study: Ammameh Watershed”

از بین 150مقاله ارایه شده از دانشگاه های مختلف جهان همراه با یک مقاله دیگر به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

دکتر نورانی در این مقاله از روش های جدید تکامل تدریجی برای تخمین پارامترهای یک مدل متداول بارش- رواناب برای یک حوضه داخل کشور استفاده و نتایج حاصله را با روش های کلاسیک معمول مقایسه کرده است.

بر پایه این گزارش ارایه این مقاله با توجه به اهمیت مدلسازی دقیق و منطقی فرآیند بارش – رواناب در بررسی موضوع کمبود آب که به عنوان یک چالش جهانی در کشور ما نیز مسئله ساز بوده و همچنین مسئله سیلاب به عنوان یک بلای طبیعی که یکی از عوامل عمده در ایجاد خسارتهای جانی و مالی به شمار می رود از جایگاه خاصی برخوردار می باشد.