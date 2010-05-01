بررسی شبهات آزمون دستیاری در مجلس/ وزیر بهداشت به مجلس می رود

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع دستیاری و همچنین مسائل جمعیتی از جمله موضوعاتی هستند که در جلسه با وزیر بهداشت مطرح خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از مباحث شبهاتی است که در مورد آزمون دستیاری سال 88 مطرح است.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.