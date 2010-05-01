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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

شهریاری به مهر خبر داد:

بررسی شبهات آزمون دستیاری در مجلس/ وزیر بهداشت به مجلس می رود

بررسی شبهات آزمون دستیاری در مجلس/ وزیر بهداشت به مجلس می رود

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: وزیر این هفته در مجلس حضور می یابد.

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع دستیاری و همچنین مسائل جمعیتی از جمله موضوعاتی هستند که در جلسه با وزیر بهداشت مطرح خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از مباحث شبهاتی است که در مورد آزمون دستیاری سال 88 مطرح است.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود. 

کد مطلب 1074278

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