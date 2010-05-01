به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست بررسی این کتاب آرش الله وردی، کوروش کرم پور و مهرداد فلاح برپا حضور خواهند یافت.

ناما جعفری متولد 1361 شاعر، روزنامه‌‌نگار و فیلمساز است و تاکنون چند کتاب در زمینه شعر و سینما از او به چاپ رسیده است.

کتاب "من پسر مسخره پیکاسو هستم" شامل چهار بخش است؛ بخش نخست این کتاب "کلوزآپ ازشهیدگمنام –مثلاً ناما جعفری" نام دارد و شامل 7 شعر بلند است. بخش دوم "این شعرها دارای اختلال حواس می باشند" نام دارد و 3 شعر بلند و 2 شعر کوتاه را در برمی‌گیرد. بخش سوم با نام"گفتگو با چکیده‌ای از چند گزارش شعری...." شامل 6 شعر است و بخش آخر که بخش روایتهای سه‌گانه است "نمایی کلی از اتاقی بهم ‌ریخته به شکل سنگرهای جنگ جهانی اول " نام دارد که شامل شعرهای روایتی است.

در این نشست علاوه بر نقد کتاب ،شاعران حاضر به قرائت اشعار خود نیز می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای شرکت در جلسه نقد کتاب "من پسر مسخره پیکاسو هستم" می‌توانند ساعت 16:30 به نشانی خیابان شریعتی، روبه‌روی خیابان دولت، کوچه امام زاده، فرهنگسرای آفتاب مراجعه کنند.