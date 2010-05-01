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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

نادری اعلام کرد:

سونامی خیز بودن جاسک تا چابهار/ آغاز مطالعات منطقه مکران

سونامی خیز بودن جاسک تا چابهار/ آغاز مطالعات منطقه مکران

دبیر علمی همایش آمادگی و هشدار مخاطرات سونامی مکران، منطقه مکران را ناحیه سونامی خیز معرفی کرد و گفت: شواهد زیادی در دست داریم که نشان می دهد در سال 1945 موج سونامی اقیانوس هند به ایران نیز رسیده است ولی در خصوص میزان خسارات اطلاعات زیادی در دست نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالمجید نادری شنبه در حاشیه کارگاه آمادگی و هشدار مخاطرات سونامی مکران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری این کارگاه پنج روزه پس از سونامی 2004 اندونزی پیشنهاد شد، افزود: پس از سونامی 2004 منطقه اقیانوس هند به عنوان منطقه پرخطر معرفی و متعاقب آن سیستم های هشدار سونامی برای اقیانوس های هند و همچنین آرام نصب شد.

وی به ویژگیهای منطقه مکران اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه مکران از "جاسک" شروع می شود و تا کراچی هند ادامه دارد که مطالعات انجام شده نشان می دهد منطقه مکران جزء مناطق سونامی خیز است.

دبیر علمی همایش آمادگی و هشدار مخاطرات سونامی از آغاز مطالعات مرکز ملی اقیانوسی شناسی بر روی منطقه مکران خبر داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون مطالعاتی در این منطقه در خصوص سوابق سونامی صورت نگرفته است از این رو مطالعاتی با همکاری پژوهشگاه زلزله در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در سال 1945 در اقیانوس هند سونامی اتفاق افتاد و خسارات زیادی در هند و پاکستان برجای گذاشت یادآور شد: شواهد زیادی در دست داریم که نشان می دهد در این سال موج سونامی به ایران نیز رسیده است ولی در خصوص میزان خسارات اطلاعات زیادی در دست نداریم.

نادری به همایش سونامی سال گذشته در عمان اشاره کرد و ادامه داد: در این همایش شواهد موجود مورد بررسی قرار گرفت و متعاقب آن اقدام به برگزاری همایش هشدار سونامی مکران شد که کارگاه آموزشی آن از امروز شنبه 11 اردیبهشت ماه آغاز و به مدت 5 روز ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مطالعات زمین شناسی منطقه مکران در پاییز سال جاری در منطقه مکران از جاسک تا چابهار از سوی مرکز ملی اقیانوس شناسی و با همکاری کشورهای خارجی، پژوهشگاه بین المللی زلزله و دانشگاهها اجرا می شود.

کد مطلب 1074283

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