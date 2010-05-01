ضرورت حفظ استقلال حوزه های علمیه / حمایت از حوزه وظیفه دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی صبح روز شنبه در نخستین گردهمایی شوراهای حوزه های امور مساجد با تاکید بر حفظ استقلال حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: این استقلال باعث می شود حوزه های علمیه بتوانند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به خوبی انجام دهند.

لاریجانی حضور مستمر روحانیت در عرصه های فرهنگی و تربیتی را ضروری دانست و گفت: جای روحانیت اینجاست اما در بعضی مسندهای حکومتی حضور روحانیت ضرورتی ندارد.



رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ملت ایران اگر امروز سرافراز است به خاطر نعمت ولایت فقیه است و به خاطر این نعمت است که ما به یک کشور هسته ای تبدیل شده ایم.



وی ادامه داد: در مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی و داخلی، این راهبری های رهبر معظم انقلاب که شر عظیمی از منطقه را جدا کرد.



لاریجانی با اشاره به اشغال عراق توسط امریکا خاطرنشان کرد: این موضوع ساده ای نبود و اگر امریکا موفق می شد در عراق و لبنان مسلط شود وضع کل دنیای اسلام تغییر می کرد.



وی یادآور شد: در زمان حمله امریکا به عراق تقریبا همه کشورها تسلیم شدند و این موضوع را پذیرفتند اما استراتژی جمهوری اسلامی ایران کاری کرد که این حکومت وحشت یکجانبه گرایی آمریکا تمام شود.



رئیس مجلس اظهار داشت: در بحث هایی که مقامات تازه آمریکا مطرح می کردند نیز فریبکاری نهفته بود که این موضوع با گذشت زمان برای همگان روشن شد اما رهبری در همان دوره هشدار دادند که کسی فریب آمریکا را نخورد و این به دلیل دید نافذ و مکتب ولایت فقیه بود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی ما نعمت ولایت فقیه و عقبه حوزه های علمیه را داریم باید راه تقویت آنها را نیز پیدا کنیم و از نظر کمی و کیفی جهش هایی داشته باشیم.

