سفر احمدی نژاد به نیویورک و سردرگمی مقامات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کریستین ساینس مونیتور، پنجشنبه هفته گذشته ایران اعلام کرد که "محمود احمدی نژاد" برای شرکت در اجلاس بازنگری ان.پی.تی به نیویورک سفر می کند موضوعی که سبب شد تا سیاستمداران آمریکایی به شدت از خود واکنش نشان دهند.

این روزنامه می نویسد : هر چند آمریکا به طور رسمی نمی تواند مانع سفر احمدی نژاد به نیویورک و حضور وی در نشست سازمان ملل بشود اما با این حال اقداماتی در دست انجام است تا محدودیت هایی برای هیئت ایرانی در نیویورک وجود داشته باشد.

در همین رابطه برخی از اعضای کنگره آمریکا از مقامات شهر نیویورک خواسته اند تا به هتل های این شهر دستور بدهند تا از پذیرش هیئت ایران خودداری کنند.

بر همین اساس سناتور "جان کورنین" از اعضای جمهوریخواه سنای آمریکا با ارسال نامه ای به وزارت خارجه این کشور خواستار اعمال محدودیت هایی برای سفر احمدی نژاد به نیویورک شده است.

این روزنامه در ادامه به وجود گروهی به نام "اتحاد در برابر ایران هسته ای" در آمریکا اشاره کرده و می نویسد : این گروه از هتل های نیویورک خواسته اند تا از دادن اتاق به هیئت ایرانی که قرار است در نشست ان.پی.تی شرکت کند، پرهیز کنند.

البته در گذشته نیز مقامات آمریکایی تلاش هایی برای محدود کردن مقامات ایران در سفر به ایالات متحده انجام داده بودند که بارزترین آنها مربوط به سال گذشته و سفر هیئت ایرانی به آمریکا برای شرکت در نشست جهانی مجمع عمومی سازمان ملل بود، اما نکته مهم در این رابطه آن است که این تلاش ها تا کنون نتیجه ای برای واشنگتن در بر نداشته است.