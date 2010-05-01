میزان بارندگیهای آذربایجان شرقی 32 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان هاشمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مطابق آمارهای کسب شده طی شش ماهه اول سال آبی 89 ـ 88 میزان بارندگی استان 32 درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی همچنین از افزایش 20 درصدی ذخایر آب در سدهای آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت: ذخایر آب قلعه‌چای ،علویان و ارسباران در این استان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به شدت افزایش یافته است.

وی مجموع آب ذخیره شده پشت سدهای استان را در ششم اردیبهشت ماه یک میلیارد و 863 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل که یک میلیارد و 497 میلیون متر مکعب بود حدود 20 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به سرریز شدن سد قلعه چاری افزود: روزهای ابتدای ماه جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، میزان حجم ذخیره آبی سد « قلعه‌چای» شهرستان عجب‌شیر با 116 درصد افزایش به بیش از 40 میلیون مترمکعب رسید.

هاشمی با اشاره به اینکه میزان ذخیره آب سد « قلعه‌چای» شهرستان عجب‌شیر در مدت مشابه سال قبل تنها 18.2 میلیون متر مکعب بود، ادامه داد: این میزان آب ذخیره شده، نوید تولید خوبی برای کشاورزان پایاب این سد را می‌دهد.

هاشمی افزود: هم‌اکنون افزون بر 9 مترمکعب بر ثانیه حجم ورودی آب به مخزن سد قلعه‌چای شهرستان عجب‌شیر است که در مقایسه با مدت مشابه درسال قبل که 7.1 مترمکعب بر ثانیه بود حدود 4.5 برابر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که ادامه بارندگی طی روزهای آتی سال و سرریز شدن آب سد موجب خوشحالی کشاورزان و باغداران عزیز پایاب این سد شده است.