به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حاجی عبدالوهاب از ایجاد اشتغال 960 هزار نفری در قالب بنگاههای کوچک زودبازده خبر داد و گفت: کل اشتغال ایجاد شده در بنگاههای زودبازده 960 هزار شغل منهای شغلهای تثبیت شده است.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: عمر بنگاههای زودبازده کم است و آنها باید تا پایان برنامه پنج ساله به اهدافی که تعیین کرده‌اند، برسند.

وی افزود: هر استان باید با توجه به توانمندیهای موجود توسط بنگاههای کوچک و زودبازده اقتصادی، اشتغال ایجاد کنند. سند اشتغال نیز در قالب چارچوب مشخص شده در 30 استان با 30 مشاور به مرحله اجرا درخواهد آمد.

حاجی‌ عبد‌الوهاب بیان داشت: قرار است میزان اشتغالزایی دستگاهها در استانها سنجیده و در بخشهای مختلف اقتصادی برنامه منظمی برای تحقق 1 میلیون و 100 هزار شغل تنظیم شود.

معاون وزیر کار در خصوص توزیع بن کارتهای اعتباری در بین کارمندان، گفت: این طرح به نفع تولیدکننده، مصرف کننده، سیستم بانکی و همه قشرها تمام می شود.

وی همچنین در خصوص جذب نیروی دولتی نیز توضیح داد و گفت: دولت دیگر جذب نیرو ندارد و سعی بر این است تا نیروی کار در بخشهای تعاونی و خصوصی فعالیت کنند.

حاجی عبدالوهاب در زمینه مشاغل خانگی به رسمی بودن آنها اشاره و بیان کرد: این مشاغل تحت نظارت دستگاههای مربوطه قرار می‌گیرند و حمایتهای لازم نیز از آنها انجام می‌شود. با این کار بخش بسیار زیادی از نیروهای جوان ما در خانه‌ها می‌توانند به درآمد مناسبی برسند و با این کار فرهنگ کار در خانواده‌ها تقویت می‌شود.

معاون وزیر کار تاکید کرد: مشاغل خانگی به دلیل اینکه به بنگاههای بالادستی متصل هستند، به شکل یک مجموعه کوچک باقی نمی‌مانند و در بخش داخلی و بین‌المللی می‌توانند خود را مطرح کنند. به افرادی که می‌توانند خدمات پشتیبانی، کار خوشه‌بندی و ارتباط بین این بنگاهها را انجام دهند به ازای هر نفر شغلی که ایجاد شود 10 میلیون ریال تسهیلات ارائه خواهد شد.