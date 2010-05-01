به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین بشارتی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای کشاورزی گلستان در گرگان افزود: متوسط میزان بارندگی کشور حدود 250 میلیمتر در سال است که برابر یک سوم جهانی است و ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد.

وی اظهار داشت: هدف موسسه علاوه بر پژوهش در زمینه خاک، تحقیق در حوزه آب نیز بوده که شامل انتقال و استحصال آن است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به واقعیت کمبود آب، این موسسه در زمینه تعیین میزان آب مصرفی، بهبود راندمان و تعداد آبیاری نیز کار می کند.

بشارتی بیان داشت: موسسه تحقیقات خاک و آب کشور دارای سابقه ای طولانی است و در زمینه حاصلخیزی خاک، شناسایی خاک، تهیه نقشه، کود زیستی و آلی، بیولوژی خاک، حفاظت خاک و آزمایشگاه فیزیک و شیمی خاک و آب مشغول ارایه خدمت است.

این مسئول عنوان کرد: شناسایی خاک استعداد زمین را به کشت نوع محصول مناسب، حاصلخیزی خاک در زمینه پایداری کود در خاک، جایگزین نمودن کود زیستی و آلی بجای کود شیمیایی و تهیه نقشه کود به منظور تعیین کود مناسب خاک از جمله وظایف است.

وی برای بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و طرحهای و دستاوردهای بخش تحقیقات خاک و آب به استان سفر کرده است.