رکورد تولید در فولاد خوزستان شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رکورد جدید تولید در مجتمع فولاد خوزستان در مقایسه با تولید ماهانه در بهار سال گذشته 20 درصد افزایش یافت.

بر این اساس رکورد قبلی در این زمینه تولید 257 هزار و 624 تن شمش فولاد بود که در فروردین سال گذشته به ثبت رسید.

مجتمع فولاد خوزستان فاز دوم توسعه را در اسفندماه سال 1387 به میزان 2/3 میلیون تن به اتمام رساند و رکورد تولید ماهانه بدست آمده در فروردین ماه توان این مجموعه را در بهره برداری از این ظرفیت به اثبات می رساند.

رشد بی سابقه تولید شمش فولاد همزمان با دستیابی به رکورد در محصولات میانی و ارسال آنها در فروردین بوده است.

در سال گذشته بالغ بر دو میلیون و 565 هزار و 318 تن فولاد خام در فولاد خوزستان تولید شد که با 9 درصد رشد تولید نسبت به سال 87 بالاترین میزان رشد تولید همراه بود.