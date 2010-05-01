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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۲۴

نبود زیرساخت مهمترین مشکل منطقه تفریحی گاوازنگ زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری زنجان با اشاره به اینکه یکی از اساسی ترین مشکلات مجموعه گاوازنگ زیرساختهای مورد نیاز نظیر راه است، گفت: اگر نتوانیم دراین زمینه کاری بکنیم، ایجاد طرح های جدید در این مجموعه جوابگو نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر شنبه در جلسه پروژه های سرمایه گذاری استان زنجان با بیان اینکه با احداث مرکز خرید شهری در مجموعه تفریحی گاوازنگ مخالف هستم گفت: فعلا طرح های کلنگ زنی شده در گاوازنگ، به بهره برداری نرسیده اند.
 
وی ادامه داد: به اندازه کافی جاذبه های گردشگری را برای مردم استان در گاوازنگ ایجاد کرده ایم و احداث پروژه های جدید خارج ازاین مجموعه است.
 
رفیعی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی کاسپین علی رغم اینکه نقطه قوتی برای مجموعه گاوازنگ به شمار می رود اما مشکلاتی نیز به وجود آورده است ادامه داد: این مجموعه علی رغم وسعت کار، فاقد پارکینگ لازم و کافی است و عدم وجود چنین فضایی عاملی جهت ایجاد ترافیک سنگین در منطقه شده است.
 
همچنین معاون پشتیبانی و برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: یکی از دلایل اصلی ایجاد مرکز خرید شهری کم کردن بار سنگین ترافیک در هسته مرکزی شهر است به همین خاطر رویکرد استانداری به سمت ایجاد هسته ها و قطب های جدید تجاری برای شهر است.
 
علی اکبر کریمی افزود: یکی دیگر از دلایل ایجاد مراکز خرید خارج از محدوده مرکزی شهر، حرکت از سمت فضای سنتی به سوی ایجاد فضاها مدرن تجاری است.
کد مطلب 1074319

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