اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تیم تیر و کمان استان به سومین هفته مسابقات لیگ دسته یک کشور اعزام می‌ شود.

این مسابقات در دو رشته کامپوند و ریکرو برگزار می‌ شود که تیم استان در رشته کامپوند با تیمهای ایدم آذربایجان شرقی و استقلاب تهران و در رشته ریکرو با پرسپولیس تهران و زنجان به رقابت می ‌پردازد.

این تیم اعزامی در هفته دوم در رشته ریکرو در برابر تیم توچال تهران و تیم اراک به پیروزی رسید و در رشته کامپوند زنجان را برد و در مقابل تیم پرسپولیس با دو امتیاز اختلاف باخت.

برگزاری نخستین اردوی تست انتخابی صعود به قله هفت هزار و 164 متری لنین



هیئت کوهنوردی استان در نظر دارد نخستین تست انتخابی برای صعود به قله هفت هزار و 164 متری لنین در کشور قرقیزستان را برگزار کند و این اردو از تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال جاری به مدت یک روز در بند دره بیرجند برگزار می‌ شود.

کشتی ‌گیران بیرجندی به رقابت می‌ پردازند



یک دوره مسابقه کشتی آزاد بزرگسالان جام شهدای کارگر در بیرجند برگزار می‌ شود که کشتی‌ گیران آزادکار این شهرستان در تاریخ 11 اردیبهشت ماه با هم به رقابت می‌ پردازند.

برگزاری مسابقات تکواندو لیگ نونهالان در بشرویه



دومین دوره مسابقات تکواندو لیگ نونهالان شهرداری ‌های استان در شهرستان بشرویه برگزار می ‌شود و تعداد 100 شرکت‌ کننده از شهرستان‌های فردوس، بیرجند و بشرویه در این مسابقات با هم به رقابت می ‌پردازند.

بررسی مشکلات هیئت موتورسواری سرایان



جلسه هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی شهرستان سرایان برگزار شد و در این جلسه به بررسی مشکلات موتورسواری و اتومبیلرانی پرداخته شد و در پایان این جلسه از محمد حسن رنجبری دبیر سابق این هیئت تقدیر و محمد‌خانی به عنوان دبیر جدید هیئت معرفی شد.