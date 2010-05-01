تردد مسافران خارجی از گمرک آستارا سه برابر افزایش یافت

سعید حاج فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در این مدت 58 هزار و 629 نفر مسافر خارجی از گمرک آستارا تردد کردند که 30 هزار و 358 نفر از آنان به کشور وارد و 28 هزار و 271 نفر از کشور خارج شدند، این در حالسیت که در مدت مشابه سال گذشته 14 هزار و 647 نفر مسافر خارجی از این گمرک تردد کردند.

وی با اشاره به کاهش 14درصدی تردد مسافران ایرانی به خارج از کشور اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری تعداد 15 هزار و 702 نفر مسافر ایرانی از مرز مشترک ایران و آذربایجان تردد کردند که شش هزار و 959 نفر آنان از ایران خارج و هشت هزار و 743 نفر نیز به کشور وارد شدند.

مدیر کل گمرک آستارا دلیل این امر را لغو یک طرفه روادید برای اتباع آذربایجان از جانب دولت ایران عنوان کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه گمرک از اولین ادارات دولتی است که در بدو ورود گردشگران با آن روبرو می شوند، از اینرو نحوه رفتار مأموران گمرک درمبادی ورودی و خروجی کشور نقش تعیین کننده ای در تصویر ذهنی مسافران از فرهنگ عمومی و اداری رایج در کشور دارد.

حاج فیروزآبادی یاد آور شد: اداره کل گمرک آستارا در راستای اهداف یاد شده و همچنین جذب گردشگران خارجی، اقدام به ایجاد کانالهای سبز و قرمز برای تسهیل خروج مسافران از گمرک، ارتقای سطح رضایت مسافران از طریق ارایه خدمات گمرکی مورد نیاز به صورت شبانه روزی، کاهش تعداد مراجع دخیل در امور مسافران ورودی و خروجی و تفویض اختیارات نظارتی آنها به گمرک، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امور گمرکی و جذب جهانگرد کرده است.

وی در خصوص صادرات چمدانی اظهار داشت: در فروردین ماه امسال این اداره کل یک هزار و 519 تن کالا به ارزش یک میلیون و 838 هزار و 988 دلارصادر کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 23 درصد و از حیث وزن هفت درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرک آستارا دلیل این امر را کاهش 14 درصدی تعداد مسافران خروجی از کشور عنوان کرد و ادامه داد: در این مدت همچنین 40 هزار و 791 تن کالای غیرنفتی با ارزش 9 میلیون و 709 هزار و 489 دلار از اداره کل گمرک آستارا صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 15 درصد و از حیث ارزش 28 درصد کاهش داشته است.