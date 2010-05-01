به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه یک چهارم نقدینگی کشور در اختیار مفسدین اقتصادی قرار دارد، تأکید کرد:‌ وزارت اطلاعات هرگز در مقابل مفسدین اقتصادی ساکت نخواهد نشست و بررسی پرونده دانه درشت ها را در دستور کار خود قرار داده است.

نماینده مردم آمل با اشاره به مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای اتخاذ روش های تنبیهی و محرومیتی در قبال دارندگان معوقه بانکی گفت: بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کلیه دارندگان معوقات بانکی از دریافت خدمات بانکی محروم خواهند شد.



وی افزود: بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده این مصوبه را برای تمامی بانک های کشور لازم الاجرا می کند.