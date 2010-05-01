به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی مقدم در جمع خبرنگاران درباره آخرین طرحهای اکتشافی در دست اقدام شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران، با اشاره به اینکه هم اکنون 4 عملیات اکتشافی در ایران را در دست اجرا داریم، گفت: پروژه لرزه نگاری 3 بعدی میدان نفتی بی بی حکیمه به طول تقریبی دو هزار و 200 کیلومتر، پروژه لرزه نگاری بلوک اکتشافی دانان به طول 600 کیلومتر، پروژه لرزه نگاری سه بعدی میدان رامین به طول تقریبی یکهزار و 200 کیلومتر و پروژه لرزه نگاری میدان نفتی لالی مسجد سلیمان به طول 800 کیلومتر در حال انجام است.

این مقام مسئول همچنین از اجرای اولین پروژه لرزه نگاری 4 بعدی اکتشافی ایران خبر داد و افزود: به زودی لرزه نگاری 4 بعدی در میادین نفتی سروش، نوروز و ابوذر به طول 500 کیلومتر انجام می شود.

لیبی، سوریه، قزاقستان و ازبکستان بازار هدف ایران



به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 3 پروژه لرزه نگاری و اکتشافی از نیمه دوم سال گذشته در خارج کشور آغاز شده است، بیان کرد: هم اکنون 6 عملیات لرزه نگاری به وسعت یکهزار و 200 کیلومتر مربع در منطقه سرخانیسکی ازبکستان در حال انجام بوده که کارفرمای این پروژه اکتشافی پتروناس مالزی است.



وی همچنین از انجام یک عملیات لرزه نگاری دو بعدی به طول سه هزار کیلومتر در ازبکستان خبر داد و یادآور شد: کارفرمای این پروژه اکتشافی هم شرکت دوو کره جنوبی است.



محمدی مقدم با اشاره به انجام نزدیک به 700 کیلومتر لرزه نگاری سه بعدی در کشور ازبکستان توسط لوک اویل روسیه، تبیین کرد: ارزش این سه پروژه لرزه نگاری حدود 70 میلیون دلار برآورد می شود.



این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران یکی از بزرگترین شرکتهای ایرانی در بخش بالادستی اکتشاف نفت و گاز بوده به طوری که تاکنون 75 درصد از پروژههای لرزه نگاری و بیش از 80 درصد از پروژههای پردازش اطلاعات لرزه نگاری داخل کشور توسط این مجموعه انجام شده است.



به گفته مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران کشورهای لیبی، سوریه، قزاقستان و ازبکستان از مهمترین بازارهای هدف این مجموعه به شمار می رود.



وی در پایان از ورود 2 دکل جدید حفاری به داخل کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر این دو دستگاه حفاری در میادین نفتی اروندان و دارخوین مشغول به کار هستند.