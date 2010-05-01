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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

تهرانی در گفتگو با مهر:

پیش تولید"عشق و گلوله" اوایل خرداد ماه آغاز می شود

پیش تولید"عشق و گلوله" اوایل خرداد ماه آغاز می شود

سعید تهرانی کارگردان "عشق و گلوله" از آغاز پیش تولید این فیلم در اوایل خرداد خبر داد.

سعید تهرانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه این فیلم توسط فرهاد توحیدی به پایان رسیده است و با برنامه ریزی‌های انجام شده، خرداد ماه پیش تولید کار را آغاز می‌کنیم. فیلمبرداری این کار در تهران و دبی انجام می‌شود. سعی می‌کنیم اوایل تابستان کار را در تهران کلید بزنیم و قصد دارم از حضور بازیگران چهره در آن استفاده کنم.

"عشق و گلوله" داستان یک مامور است که دچار عشقی ممنوعه می‌شود و این باعث می‌شود او که مانند صیادی در پی یک صید است خودش اسیر آن صید شود.

فیلم "سربلند" اولین ساخته سینمایی سعید تهرانی است که سال 87 اکران عمومی شد. در این فیلم سعید تهرانی، سروش صحت، عسل بدیعی و ثریا قاسمی به ایفای نقش پرداخته بودند. 

کد مطلب 1074343

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