به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل درخشنده نویسنده کتاب و مدرس داستان‌نویسی فرهنگسرای شفق با بیان این مطلب گفت: این کتاب اولین جلد از مجموعه 10 جلدی "آموزش داستان‌نویسی پیشرفته" است که امسال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد.

وی ارائه طرح درسی جدید از زاویه‌های دید داستان‌نویسی را از ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب دانست و گفت: امروزه داستان‌نویسان از زاویه‌های دید متفاوتی اقدام به نوشتن داستان می‌کنند ولی تا کنون طرح درسی منسجم برای معرفی بسیاری از این زاویه‌های دید و بررسی محاسن و معایب هر یک از آنها ارائه نشده است؛ در این کتاب انواع این زوایه‌های دید معرفی و کاربرد هر یک از آنها شرح داده می‌شود.

درخشنده ارائه نمونه‌های داستانی برای درک بهتر مفاهیم را یکی از دیگر از ویژگیهای این مجموعه دانست و افزود: تلاش شده است هر مفهومی با بیان یک نمونه و یک مثال عینی ملموس‌تر شود.

این نویسنده در خصوص چاپ سایر کتابهای این مجموع گفت:‌ هر دو ماه یک جلد از این مجموعه وارد بازار کتاب می‌شود.

وی افزود: به لحاظ ویژگیهای منحصر به فرد، این کتاب از سوی انتشارات "اورسا" در کشور سوئد در حال ترجمه برای انتشار است.

ابوالفضل درخشنده جانباز شیمیایی جبهه‌های غرب متولد 1348 در تهران است که "اشک نسل سوم"، "غربت"، "گمشده تخریبچی دوران"، "قرارمون ساعت عشق" و "قصه بی‌انتها" عنوان برخی از کتابهای اوست.

مجموعه "آموزش داستان نویسی پیشرفته به وسیله نشر پردیس دانش چاپ و توزیع شده است.

