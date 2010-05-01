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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

کاهش هشت درصدی میزان تلفات جاده ای در همدان

کاهش هشت درصدی میزان تلفات جاده ای در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان از کاهش هشت درصدی میزان تلفات جاده ای استان همدان در سال گذشته خبر داد و گفت: راه های این استان از نظر ایمنی در مقایسه با سایر جاده های کشور از وضعیت مساعدی برخوردار است.

گودرز محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: استان از نظر حمل و نقل و قرار گیری در چهار راه حمل و نقل شرقی به غرب کشور و در حوزه ترانزیت از اهمیت بسزایی برخوردار است و به سبب تردد وسایل نقلیه باری در محورهای اصلی بالا بردن ضریب امنیت جاده ای مد نظر قرا دارد.

وی از جابجایی سالانه بیش از 10میلیون مسافر توسط ناوگان حمل ونقل عمومی استان همدان سخن گفت و افزود: کارت هوشمند رانندگان اواسط اردیبهشت ماه امسال در استان همدان چاپ و توزیع می شود

محمودی یادآور شد: صدور کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای، باری و مسافر به عنوان یکی از بنیادی‌ترین شاخصه‌های سیستم حمل و نقل هوشمند مد نظر است و به روزرسانی اطلاعات و آمار و تصحیح اطلاعات قبلی سازمان در خصوص رانندگان و ناوگان از جمله مزایای توسعه این طرح است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان خاطر نشان کرد: بعد از اجرای این طرح صدور صورت وضعیت و بارنامه‌ها تنها در صورت ارائه کارت هوشمند توسط راننده امکان پذیر است.

کد مطلب 1074354

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