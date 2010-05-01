نیروهای تازه نفس جایگزین مدیران کم کار مازندران می شوند

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در محمود آباد افزود: مدیران کم کار در دولت دهم شناسایی شده و نیروهای تازه نفس و با انگیزه جایگزین خواهند شد.

وی تصریح کرد: نگرش استانداری در انتصاب فرمانداران و مدیران ارشد شهرستان پرهیز از بومی گرایی است.

وی اذعان داشت: استانداری در انتصاب فرمانداران و پست های کلیدی شهرستان از افراد غیربومی شایسته استفاده می کند و نیروهای ارزشی بومی را در دیگر شهرستان ها بکارگیری خواهد کرد.

ابراهیمی به جوسیاسی حاکم بر استان اشاره وتصریح کرد: با حاشیه سازی و بخشی نگری در استان مخالم با افراد حاشیه ساز به طور قاطع برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه حاشیه سازی وقت دولت و مسئولان را می گیرد، اذعان داشت: حاشیه سازی مدیران را از اصل ماموریتشان که خدمتگزاریست عقب می اندازد و توجه به آن سودی به همراه نخواهد داشت.

معاون استاندار مازندران بیان داشت: ما با نگاه بخشی نگری مخالف هستیم چرا که وحدت، هم سویی و مجاهدت که هدف دولت است را از بین برده و آن را خدشه دار خواهد کرد.

وی به اهمیت تکریم ارباب رجوع در ادارات اشاره کردو افزود: افتخار این دولت نوکری و خدمتگزاری به مردم است و مدیران باید به ارباب رجوع احترام گذاشته و نسبت به حل مشکلاتشان تلاش و اهتمام بخشند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: مدیران نباید مکاتبات مردم را بی پاسخ بگذارند و طوری عمل کنند که مردم برای یک کارساده از غرب و یا شرق مازندران به استانداری بیایند چراکه این عمل در خور شان مدیران دولت خدمتگزار نیست.