ولی الله روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، به همکاری های این دفتر با وزارت نفت اشاره کرد و افزود: با حمایت مالی وزارت نفت پروژه تحقیقاتی تعریف شد که طی آن موفق به طراحی و تولید دستگاه "کولد تیوبینگ" برای پاکسازی حوضچه های نفتی شدیم.

وی در این باره توضیح داد: زمانی که نفت استخراج می شود، حوضچه های نفتی که حاوی نفت خام است، مملو از نخاله های نفتی می شود و لازم است پس از انجام عملیات استخراج، این حوضچه های نفتی پاکسازی شوند تا نفت خام آن برداشت شود برای این منظور طرح تحقیقاتی مذکور اجرایی شد.

مدیر کل دفتر پروژه یابی جهاد دانشگاهی ادامه داد: در این پروژه موفق به طراحی و ساخت دستگاهی به نام "کولد تیوبینگ" شدیم که این دستگاه قادر است حوضچه های نفتی را از نخاله های نفتی پاکسازی کند.

وی با اشاره به وجود حوضچه های نفتی در اهواز، یادآور شد: چند سال گذشته بخشی از این حوضچه ها توسط یکی از شرکت های استرالیایی پاکسازی شده و در حال حاضر این نخاله ها در حوضچه ها باقی مانده است که در صورت پاکسازی می توان بیش از 30 هزار لیتر نفت خام از آن برداشت کرد.

روشن ارزش اعتباری این دستگاه را 5 میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: بر این اساس مذاکراتی را با وزارت نفت آغاز کردیم تا این وزارتخانه بودجه هایی برای پروژه های نفتی جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

وی خاطر نشان کرد: لوله هایی که زمان حفاری مورد استفاده قرار می گیرد در حال حاضر از شرکت های خارجی خریداری می شود که پژوهشگران در این خصوص کارهای اولیه را به انجام رساندند تا این لوله ها توسط محققین ایرانی ساخته شود.

مدیر کل دفتر پروژه یابی جهاد دانشگاهی همچنین از موفقیت محققان این دفتر در زمینه طراحی و ساخت سیستم های برق و کنترل دکل های حفاری خبر داد و اظهار داشت: این پروژه در حال حاضر در دست اجرا است و سال آینده رونمایی می شود.