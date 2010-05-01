فاضل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: سرانه فضای مطالعاتی همدان با دو برابر افزایش از 16 هزار و 600 متر مربع در سال 84 به 30 هزار و 84 متر مربع رسیده است.

عبادی با بیان اینکه در استان همدان 46 هزار نفر در 60 کتابخانه مرکزی و عمومی عضو هستند، افزود: رشد مناسب اعضاء باعث افزایش منابع کتاب و توسعه و تجهیز و ارتقاء کتابخانه های عمومی شده است.

عبادی گفت: در استان همدان 20 کتابخانه خدمات اینترنتی به اعضا خود ارائه می دهند .

مدیر کتابخانه های استان خاطرنشان کرد: در استان همدان 10 کتابخانه در حال احداث است و برخی از پروژه ها 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی یادآور شد: با احداث این کتابخانه ها فضای مطالعاتی استان همدان به 32 هزار متر مربع می رسد.