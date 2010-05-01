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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

"بی‌پولی" در حوزه هنری بررسی می‌شود

"بی‌پولی" در حوزه هنری بررسی می‌شود

فیلم سینمایی "بی‌پولی" ساخته حمید نعمت‌الله در حوزه هنری نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، این نشست با حضور هادی مقدم دوست یکی از نویسندگان فیلمنامه و آرش خوشخو به عنوان منتقد، برگزار می‌شود.این برنامه به کوشش دفتر طنز حوزه هنری، ساعت 30/16 روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه، در سالن شماره دو تالار اندیشه، برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد است.

 "بی پولی" داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که درگیر یک دوره بیکاری می‌شوند و بهرام رادان، لیلا حاتمی و حبیب رضایی در آن بازی می‌کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند، با شماره تلفن‌های 88918300-84172326 تماس بگیرند، یا به نشانی اینترنتی .irwww.daftaretanz مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1074376

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