به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عملیات اجرایی فاز اول این خط که از سال گذشته شروع شده با اعتبار 40 میلیارد حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با اجرای آن 26 روستای جلالوند از نعمت آب برخوردار خواهند شد.

با اجرای این فاز 825 خانوار با جمعیتی حدود سه هزار و 857 نفر که تا کنون مشکل تأمین آب شرب مناسب داشتند، تحت پوشش آبرسانی قرار می گیرند.

در طول مسیر فاز اول این پروژه سه ایستگاه پمپاژ آب و 70 کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال قرار خواهد گرفت.

بر اساس اعلام مجریان طرح فاز اول این پروژه برای هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.