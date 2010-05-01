کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس این قانون طرح تفکیک زباله از مبدا تا سال 90 در تمامی شهرها و تا سال 92 در مناطق روستای گیلان اجرا می شود و زباله ها جداگانه حمل، بازیافت و یا سوزانده خواهد شد.

وی همچنین حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی را وظیفه همگان دانست و اظهارداشت: پسماندها و زباله ها از عوامل مهم در آلودگی زمین و محیط زیست هستند.

مدیرکل محیط زیست گیلان کاهش تولید زباله و بازیافت را از راهکارهای کاهش آسیبهای زیست محیطی عنوان کرد و افزود: نسبت به تفکیک زباله از مبدا و جدا سازی زباله های خشک از تر باید توجه بیشتری شود .

زلفی نژاد در ادامه از زباله ها به عنوان طلای کثیف یاد کرد و یاد آورشد: اجرای موفق طرح بازیافت زباله نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگسازی و نیز تامین زیرساختهای لازم برای اجرایی کردن این هدف است.